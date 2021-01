RadioWeek : c'est au programme aujourd'hui

D'abord, deux trophées viendront récompenser, en direct, deux personnalités, un Ambassadeur de la radio ainsi qu'un Ambassadeur du podcast, entre 11h et 11h20. Un trophée du Jeune Talent du podcast saluera également l'engagement et le savoir-faire d'un jeune pour ce nouveau média. Ensuite, un trophée récompensera un studio de podcast.Cette journée de la RadioWeek s'annonce s'annonce très chargée et dense en rendez-vous avec de très nombreux intervenants podcasteurs. On n'oublie pas de mentionner deux webinars : l'un avec NeuroMedia (sur la mesure du podcast), l'autre avec Mediameeting (sur le podcast au service de la communication interne) et de nombreuses surprises durant la matinée.