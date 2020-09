RadioTour : le programme minute par minute à Nancy

Alors que la radio régionale sort tout juste la tête de l'eau après plusieurs mois très difficiles, on aimerait que cette nouvelle saison qui vient de débuter soit placée sous le signe d'une reprise franche et durable. Si le marché publicitaire reprend, progressivement, les inquiétudes sont encore nombreuses. Ce RadioTour, lancé au Studec il y a quelques jours, poursuit son périple et s'arrête ce mercredi à Nancy. Une opportunité pour rencontrer, discuter, échanger, partager... avec des professionnels qui développent des radios, du Bas-Rhin aux Ardennes et des Vosges à la Marne : 5.5 millions d'auditeurs potentiels !Nous sommes à Nancy jusqu'à ce soir. Il vous reste encore quelques heures pour télécharger votre badge gratuit d'accès ( ICI ) et découvrir (ci-dessous) le programme que l'on vous a concocté !