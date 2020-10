RadioTour à Nice : les inscriptions sont ouvertes

Yohann Burgan (directeur des systèmes d'information à RCF) et Marco Casa (fondateur de Radio Nizza Podcast) participeront aussi à cette journée. Et, bien sûr, le déploiement du DAB+/ en PACA ne sera pas oublié avec le partage d'expérience de Geoffroy Melchior (attaché technique au CTA de Marseille et Laurent Brochet (PDG de Pitchoun Médias) et Laurent Malfettes (gérant de HA MEDIA).En fin de journée, les professionnels de la radio pourront également échanger avec Olivier Bourgier (Secrétaire général du CTA de Marseille et Dominique Bonmati (Présidente du CTA de Marseille).Le programme (en cours de finition) est accessible sur RadioTour.fr Téléchargez dès aujourd'hui votre badge d'accès : ICI L'entrée à cette journée est gratuite (animations, conférences et buffets) dans la limite des places disponibles en fonction de la jauge définie par les autorités et dans le respect des consignes sanitaires.