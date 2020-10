RadioTour à Nice : le programme minute par minute

Jusqu'au 3 décembre, l'équipe du RadioTour reprend la route et fait étape aux quatre coins de France. Cinq dates et cinq villes (Paris, Nancy, Nice, Montpellier et Rennes) pour des journées de conférences gratuites et de rencontres réunissant les professionnels pour comprendre, découvrir et trouver des solutions concrètes répondant aux enjeux de la radio d'aujourd'hui et de demain.À ces cinq dates s'ajoutent deux autres événements à Toulouse et à Bordeaux à l'occasion du lancement officiel du DAB+, les 5 et 6 novembre.Téléchargez votre badge d'accès gratuit pour participer à cette étape azuréenne, en cliquant ICI