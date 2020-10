RadioTour à Nice : la proximité demeure une valeur sûre

Kiss FM, station cannoise historique, émet de Marseille à Monaco grâce à un parc de 10 fréquences en FM et en DAB+. Une dizaine de collaborateurs pour Radio Émotion, station régionale implantée dans le centre-ville de Nice. Radio Monaco, comme son nom l'indique, est située dans la Principauté. Les 3 stations jouent la carte de la proximité et de l'ultra-proximité quand cela est possible notamment depuis la crise sanitaire, surtout depuis les récentes intempéries qui ont frappé l'arrière pays niçois. À Radio Monaco, le programme sonne local autour d'une nouvelle programmation musicale qui semble trouver sa place depuis deux ans.

Et n'allez pas croire que cette proximité ne s'incarne qu'à travers un traitement journalistique. Dans ces 3 stations toutes les pistes sont explorées : une proximité sur les réseaux sociaux, dans les partenariats et dans l'organisation d'événements.