RadioTour à Lille : dernière journée pour s'inscrire !

À chaque veille d'une étape du RadioTour, l'équipe de Podcast Magazine organise une rencontre exclusive avec les podcateuses et les podcasteurs de la région. Une opportunité pour faire le point sur le développement du podcast dans la région. Le lendemain, l'étape lilloise du RadioTour invite les radios du Nord et les acteurs de l'audio digital au Mercure Centre Vieux-Lille : un riche programme et une quinzaine de partenaires attendent les visiteurs.Pour participer au PodcasTour, c'est par ICI et pour assister au RadioTour, c'est par LÀ