RadioTour Paris : une Masterclass Express sur les nouvelles armes des rédactions

-
Longueur d’ondes revient pour sa 22e édition dédiée à la radio et à l’écoute
-
Pyrénées FM renforce son offre éditoriale et intègre les Indés Radios
-
RadioTour Masterclass Express - Info locale : un atout stratégique pour les radios ?
-
La radio conserve 45% du temps d’écoute audio des 18–34 ans
-
Aux États-Unis, la radio égale le mobile dans les zones rurales
Des outils d’aide à la rédaction au fact-checking, de la production audio automatisée à l’interaction intelligente avec les auditeurs : l’IA offre déjà de multiples applications. Cette session propose d’identifier les usages réellement pertinents pour les rédactions, sans céder aux effets de mode. L’objectif est clair : comprendre comment ces nouvelles technologies peuvent améliorer la réactivité des équipes, renforcer la fiabilité de l’information et libérer du temps pour le travail journalistique de terrain, cœur de la mission des radios de proximité . Cette masterclass sera animée par Maxence PetiJean, directeur adjoint de l’information du réseau local Ici. Il partagera les expérimentations menées par le réseau, notamment la détection de signaux faibles en région et le dispositif innovant de couverture des élections municipales 2026.
Vous pouvez nourrir cette Masterclass en répondant ICI à un rapide questionnaire.
Cette Masterclass est un temps fort du RadioTour pour découvrir comment tirer parti de l’IA sans renoncer à l’ADN des radios locales : la proximité et la confiance.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass sur ConnectOnAir en cliquant ICI.