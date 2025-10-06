RadioTour Paris : une Masterclass Express sur les nouvelles armes des rédactions

Des outils d’aide à la rédaction au fact-checking, de la production audio automatisée à l’interaction intelligente avec les auditeurs : l’IA offre déjà de multiples applications. Cette session propose d’identifier les usages réellement pertinents pour les rédactions, sans céder aux effets de mode. L’objectif est clair : comprendre comment ces nouvelles technologies peuvent améliorer la réactivité des équipes, renforcer la fiabilité de l’information et libérer du temps pour le travail journalistique de terrain, cœur de la mission des radios de proximité . Cette masterclass sera animée par Maxence PetiJean, directeur adjoint de l’information du réseau local Ici. Il partagera les expérimentations menées par le réseau, notamment la détection de signaux faibles en région et le dispositif innovant de couverture des élections municipales 2026.

