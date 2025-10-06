La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 6 Octobre 2025

RadioTour Paris : une Masterclass Express sur les nouvelles armes des rédactions


L’intelligence artificielle s’invite dans les rédactions. Mais comment peut-elle renforcer la mission essentielle de proximité des radios locales et régionales ? Au RadioTour Paris IDF, qui se déroulera ce jeudi 09 octobre au Mercure Boulogne (37 place René Clair à Boulogne-Billancourt), une Masterclass Express 15h permettra d'explorer les usages concrets de l’IA au service de l’information.


Des outils d’aide à la rédaction au fact-checking, de la production audio automatisée à l’interaction intelligente avec les auditeurs : l’IA offre déjà de multiples applications. Cette session propose d’identifier les usages réellement pertinents pour les rédactions, sans céder aux effets de mode. L’objectif est clair : comprendre comment ces nouvelles technologies peuvent améliorer la réactivité des équipes, renforcer la fiabilité de l’information et libérer du temps pour le travail journalistique de terrain, cœur de la mission des radios de proximité . Cette masterclass sera animée par Maxence PetiJean, directeur adjoint de l’information du réseau local Ici. Il partagera les expérimentations menées par le réseau, notamment la détection de signaux faibles en région et le dispositif innovant de couverture des élections municipales 2026.


Des cas concrets qui montrent comment l’IA peut être utilisée non pas comme une contrainte, mais comme un accélérateur d’innovation éditoriale. Cette session est aussi participative : pour adapter les échanges aux besoins réels des rédactions, un questionnaire rapide est proposé aux radios. En quelques minutes, vous pouvez exprimer vos attentes, vos doutes et vos priorités concernant l’usage de l’IA.
Vous pouvez nourrir cette Masterclass en répondant ICI à un rapide questionnaire.
Cette Masterclass est un temps fort du RadioTour pour découvrir comment tirer parti de l’IA sans renoncer à l’ADN des radios locales : la proximité et la confiance.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass sur ConnectOnAir en cliquant ICI.

