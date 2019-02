RadioDNS consulte les radios et les constructeurs d'automobiles

Les conditions générales d'utilisation se positionnent comme un modèle d'accord entre les radios et les constructeurs. Les termes proposés ont été rédigés à l'issue de discussions avec les radiodiffuseurs et les fabricants membres de RadioDNS, sous licence Creative Commons. L'ambition est que la majorité des radios et des constructeurs acceptent les conditions standard, ce qui facilitera la création d'un vaste réseau de contenus, sans frais juridiques et administratifs importants. Les constructeurs sont désireux d'utiliser les contenus que les stations peuvent fournir, mais ils veulent comprendre clairement ce que les radios considèrent comme "une utilisation acceptable". Les termes standard visent donc à apporter cette clarté pour les deux parties afin que les radios conservent le contrôle de la façon dont le contenu est utilisé.