"Radio number one" : RTL attaque NRJ

En radio, on ne rigole pas avec la communication autour des chiffres d’audiences de Médiamétrie, quitte, parfois, à bousculer de vieux refrains. Après l’affaire du Fun Gate et des soupçons de manipulations des chiffres d’audience dans laquelle NRJ (et d’autres stations concurrentes) avait sorti ses griffes contre le groupe RTL, c’est désormais au tour de la station généraliste du groupe M6 (également propriétaire de Fun Radio et RTL2) de défendre sa première place bec et ongle. Elle souhaite contester devant la justice le claim historique du top horaire de NRJ "Radio number one" utilisé depuis des décennies.