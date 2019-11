Radio et Musique : 5 millions d’adeptes supplémentaires en un an

Ainsi, 64.1% des Français de 2 ans et plus sont concernés, contre 56.3 % il y a un an, soit +7.7 points de couverture. La couverture des 15-24 ans est celle qui progresse le plus : ils sont désormais 86.6 % à visiter chaque mois les sites et applications de Radio et Musique, soit + 16.8 points en un an. Ils sont suivis par les 25-34 ans (85.9 % se connectent chaque mois, soit +11.2 points) et les 65 ans et plus (49,5 % se connectent chaque mois, soit +10.3 points).