Radio Z, justicière des radios indépendantes belges €

"Dans ce monde inquiétant, les gens ont besoin qu’on leur parle de ce qu’il y a chez eux." C’est par ce cri du cœur auprès des radios indépendantes que débute l’échange avec Philippe Sala. En effet, selon la fédération Radio Z, la situation n’est pas au beau fixe pour les radios indépendantes du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles dont le besoin d’aide est nécessaire pour assurer leur subsistance mais pas seulement.

"Les grands groupes diffusent de partout et s’adressent de façon nationale et globale au public sans aller dans l’hyper-régionalisme", analyse-t-il, faisant du même coup la persistance et le développement des radios indépendantes une condition nécessaire du maintien du tissu local.