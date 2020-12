Radio Vinci Autoroutes : Sébastien Ponchelet, le Père Noël des routiers

LLPR - Que vous disent les routiers qui participent à l’émission ?

SP - D’abord, ils sont très heureux qu’on leur donne la parole. Beaucoup d’entre eux sont loin de chez eux toute la semaine. Nous sommes un lien avec leurs proches et un lien entre eux, ça leur permet d’échanger. Et puis, les témoignages que nous recueillons en direct sont parfois très émouvants : comme ce routier qui un jour, sur une aire de l’autoroute A9, a aidé une jeune femme à accoucher en lien avec les pompiers au téléphone. Un héros qui est passé dans notre émission. Moi-même, je suis issue d’une famille de routiers et je peux vous dire que cette histoire m’a bouleversé.



LLPR - Vous allez jouer le Père Noël pour les Routiers ?

SP - Oui, émission spéciale, "Les Routiers sont toujours aussi sympas", le 24 décembre au soir et le 31 décembre, trois heures de direct festif, à la façon des disques à la demande. On sera l’un des rares médias en direct et ça, c’est assez génial. Les chauffeurs pourront nous demander leurs chansons préférées, parce que beaucoup d’entre eux travaillent chaque année, ces deux soirs durant lesquels, les Français sont rassemblés en famille, même si cette année, ce sera peut-être un peu moins vrai avec les recommandations du Gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.



LLPR - Vous présentez une ancienne émission culte de RTL, ils vont peut-être vous appeler pour vous débaucher ?

SP - Je ne crois pas. Je suis très heureux à Radio Vinci Autoroutes, j’ai toujours adoré le 107.7. Je l’écoutais dans la voiture avec mes parents sur l’autoroute. L’équipe est bienveillante et je n’ai pas pour ambition de devenir une star. J’étais dans le secteur de la cuisine avant de reprendre des études tardivement dans une école de journalisme pour réaliser mon rêve... je le vis pleinement à Radio Vinci Autoroutes.