Radio Vallée Vézère a besoin de 38 000 € pour boucler son budget

Rédigé par Brulhatour le Mardi 23 Octobre 2018 à 09:00 | modifié le Mardi 23 Octobre 2018 à 09:00

L’association Radio Vallée Vézère est née le 5 juillet 1985. Elle est la base de Radio Vallée Vézère qui émet ses programmes sur le Terrassonnais (104.4) et sur le Sarladais (98.5) en Périgord. La station a eu la surprise de lire que la subvention FSER lui avait été refusée "de façon arbitraire et subjective, pour avoir fourni une liste de bénévoles et de salariés non conforme".