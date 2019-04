Radio Scoop au casting de The Voice à Clermont-Ferrand

Trente candidats seront sélectionnés pour les auditions du 23 avril prochain au casino de Royat, en présence de Bruno Berbères, directeur du casting des émissions The Voice et The Voice Kids. Ils devront préparer deux titres (un en français et un en anglais ou dans une autre langue) de deux minutes maximum. Les candidats retenus ce jour-là seront invités ensuite à Paris pour une audition avec l’équipe artistique au complet.

Les candidats souhaitant être auditionné pour le concours de chant de TF1 pouvaient s’inscrire et envoyer leurs maquettes sur le site radioscoop.com.