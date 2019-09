Radio Scoop au Salon de l’Automobile de Lyon

Au programme, pendant ces 5 jours, des animations, une photobox pour se prendre en photo gratuitement et des jeux concours sur des bornes interactives pour gagner de nombreux cadeaux (sessions pour les animations phares du salon). Plusieurs dizaines de milliers de visiteurs sont attendus et pour l’occasion, Radio Scoop délocalise ses studios et propose aux visiteurs, une émission en direct, de 16h à 18h30, ce jeudi 26 et ce vendredi 27 septembre.

Radio Scoop a également offert des places pour le salon pendant deux semaines sur son antenne et son site internet.