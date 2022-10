Radio Pulsar organise son "Marathon du podcast"

Le participants de ce 2e "Marathon du podcast" disposeront de 48 heures pour imaginer et réaliser un podcast. Cette compétition se déroulera en équipes (de 2 à 5 personnes avec au moins un étudiant). Reportage, documentaire, fiction, création sonore... tout est possible à condition de respecter la thématique imposée. Les équipes qui disposent déjà d'un matériel technique pourront l'utiliser. pour les autres, Radio Pulsar leur mettra à disposition des enregistreurs avec micro. Le top départ du "Marathon du podcast" sera donné ce vendredi à 19h au cœur du festival Les Expressifs.

Dès le lendemain, lundi 10 octobre à 18h30, Radio Pulsar organisera sa soirée de rentrée dans la salle de spectacle de la MDE. Un lancement de la nouvelle saison avec les bénévoles actuels et futurs et, bien sûr, la découverte collective de quelques extraits des créations.