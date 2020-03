Radio Pitchoun en DAB+ à Paris et Marseille

Radio Pitchoun se positionne comme "la radio des enfants et de leurs parents". L'équipe a élaboré une programmation essentiellement musicale qui propose aussi des génériques, des comptines et des berceuses. Le tout, adapté à toutes les tranches d’âge des auditeurs : tout-petits, petits, pré-adolescents et les adultes nostalgiques de leur enfance. Radio Pitchoun propose également plus de 6 heures d’émissions ludo-éducatives quotidiennes. "Nos animateurs et nos chroniqueurs se donnent la mission de faire partager aux petits comme aux grands un moment de découverte, d’apprentissage et de connaissance sur des sujets divers et variés. Tout cela dans une ambiance conviviale, joviale et ludique" explique la radio.