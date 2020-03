Radio One : un dispositif spécial pour les municipales

Ces interviews, menées par Léo Fichou, sont également disponibles en version intégrale et en vidéo sur le site de la radio, radioone.fr. Dans la continuité, Radio One met en place un dispositif spécial pour couvrir les deux soirées électorales des 15 et 22 mars prochains. Résultats et réactions en direct de 19h à 23h grâce aux différents correspondants de Radio One mobilisés pour l’occasion.

"Ainsi, au travers de ces émissions thématiques, de ces podcasts et de deux soirées électorales, Radio One démontre une fois de plus son engagement dans l’information de proximité sur son territoire historique" explique la radio.