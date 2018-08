Radio One : record historique d'audience

Selon Olivier Coquin, co-fondateur et dirigeant de la station, « ces résultats dans l’Hérault sont une vraie satisfaction et viennent récompenser des années d’efforts. Ils sont d’autant plus encourageants que Radio One ne dispose actuellement que de deux fréquences en FM dans l’Hérault (Sète et Agde), et qu’elle est notamment absente des deux principales agglomérations du département (Montpellier et Béziers). "Cette audience résulte d’un réel travail de proximité, encore accentué la saison dernière, associé à une programmation musicale large et diversifiée. Elle démontre une large adhésion de la population du bassin de Thau et du pays d’Agde à notre offre de programmes locaux et conforte la décision du CSA qui a choisi, il y a huit ans, de faire confiance à notre projet de création d’une radio locale dans l’Hérault".

La radio souligne que moins de 15% de la population héraultaise peut actuellement recevoir Radio One en FM (soit un bassin de population d’environ 150 000 personnes). Elle attend donc avec impatience le lancement par le CSA d'un appel à candidatures en FM dans le département de l’Hérault pour compléter sa couverture, en particulier à Montpellier.