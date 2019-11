Radio Occitania veut mutualiser autour de l'Occitan

Radio Occitania repart donc de plus belle, cette "crise" (lire ICI ) conduit désormais l'équipe à réfléchir sur des projets d'évolution à court, moyen et long termes : "e plus, nous avons échangé avec les autres médias occitans, eux aussi touchés et fragilisés par des baisses de subventions" souligne Radio Occitania. "Nous allons prochainement nous réunir pour établir un plan de développement commun à l'ensemble des médias occitans. L'idée n'étant pas bien sûr de tout fusionner, mais d'amplifier la synergie déjà présente en termes d'échanges tout en préservant l'identité propre de chaque média".