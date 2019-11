Radio Occitania dans "une situation critique"

"Nous venons d'apprendre que l'OPLO (Office Public pour la Langue Occitane) rejetait la demande de subvention de Radio Occitania pour l'année 2019, la raison invoquée étant une restriction budgétaire. Radio Occitania, présente depuis 1981, est la seule radio occitane à en souffrir, mettant en péril un voire plusieurs salariés, et donc la qualité et la quantité des programmes en occitan sur la bande FM. Nous sommes aujourd'hui dans une situation critique" explique un communiqué.

Radio Occitania diffuse sur les ondes du pays Tolosan sur 98.3, du Comminges sur 89.4, du Lauragais Nord Ariège sur 106.1 et du pays du Rouergue sur 93.6.