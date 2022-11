Radio Nova : un podcast pour le centenaire du SNEP

Dans la série de podcasts Aux studios – Les dessous de la musique, Isadora Dartial (journaliste, productrice et responsable des archives de Radio Nova) et Franck Vergeade (rédacteur en chef musique des Inrockuptibles) partent à la rencontre des actrices et acteurs de la musique enregistrée, et vous permettent de comprendre, de A à Z, l’élaboration d’un disque. Au cours de leurs vagabondages en studio, ils croiseront des directeurs de labels (Pauline Duarte et Marc Lumbroso), des ingénieurs du son (Dominique Blanc-Francard et Bénédicte Schmitt), des musiciens de studio (Édith Fambuena et Slim Pezin), des arrangeurs et compositeurs (Bertrand Burgalat et Gabriel Yared) et bien évidemment des artistes (Alain Chamfort et La Grande Sophie).