Radio Nova organise "La Grande Tournée"

Radio Nova et Les Inrockuptibles prennent donc leur quartier dans les espaces culturels et les tiers-lieux de France et se donnent pour objectif de faire danser partout où leur caravane passe. Cette année, "La grande tournée" prend une dimension plus symbolique : "après 18 mois de pandémie et presque 9 mois de couvre-feu, il est temps de fêter ensemble la chance de pouvoir se retrouver, la nécessité de reprendre goût au collectif et l’urgence de danser à nouveau sur la musique que Radio Nova choisit toujours sans algorithme" explique la radio.