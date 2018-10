Radio Notre Dame veut être une radio "bienveillante"

Le concept de cette nouvelle campagne fait de sa signature "La vie prend un sens", l'accroche centrale. "Elle affirme l'ambition intellectuelle et culturelle des programmes de Radio Notre Dame. Elle apporte un bénéfice personnel pour l'auditeur et l'accompagne à tous les stades de la vie" analyse la radio. Priorité pour la station ; que l'auditeur soit au coeur de Radio Notre Dame grâce à une série de portraits d'auditeurs d'âge différents "pour que chacun puisse se projeter. Des regards sereins, apaisés, habités, Des personnages bien dans la vie comme la radio qu'ils écoutent".