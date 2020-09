Radio Meuh confie à SoundCast la monétisation de sa webradio

Radio Meuh est la webradio indépendante la plus écoutée de France, créée à La Clusaz en 2007, elle est depuis une radio incontournable de l’univers audio digital. Avec une programmation Groove, Funk et Électro, RadioMeuh est une des webradios les plus écoutées dans les zones urbaines fortement peuplées (Paris, Lyon, Nantes, Bordeaux).

En se connectant avec SoundCast (premier SSP français indépendant), Radio Meuh permet aux agences et aux annonceurs d’acheter en temps réel l’ensemble de son inventaire premium en programmatique audio.