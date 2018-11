Radio J et Judaiques FM changent de direction

Les deux antennes resteront distinctes à la demande du CSA mais seront quand même certainement regroupées sur un même site. C'est Raphy Maciano qui dirige désormais Judaiques FM et et Dov Zerah dirigera Radio J. Les nouvelles direction sont déjà en place. Rappelons que sur Paris, quatre radios se partagent la "fréquence juive" depuis 1981. Chacune représente des tendances différentes. qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour créer une fréquence unique. Radio J, qui est supposée être la plus proche des milieux religieux et celle qui serait aussi la plus proche des idées du gouvernent israélien actuel. Elle émet de 4h à 8h et de 14h à 16h30.

Judaiques FM qui émet de 8h30 à 11h, de 21h à 23h et de minuit à 2h30. Elle était supposée être politiquement plus indépendante.