Radio G! recherche des bénévoles

Vous avez jusqu'au 25 mai pour proposer une émission ou chronique. Ensuite, la commission de programmation de Radio G! examinera chaque projet pour décider lesquels pourront intégrer l'antenne. Les projets choisis devront réaliser une émission "pilote" (émission test). Une formation radiophonique (technique, animation, montage) sera assurée par Radio G! pour tout projet sélectionné et les émissions retenues seront à l'antenne dès septembre 2018.Pour répondre à vos questions, présenter la radio et comment ses émissions sont réalisées, Radio G! organise une réunion d'information ( ICI ). Vous pourrez y rencontrer les bénévoles, animateurs et animatrices. Cette réunion d'information est ouverte à toutes et tous. Elle aura lieu le jeudi 12 avril à 18h dans les locaux de Radio G!. La station est diffusée à Angers.