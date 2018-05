Radio France veut être exemplaire dans ses activités

Dans ce cadre, les équipes de la direction de l’Audit et du contrôle internes de Radio France mènent un important travail visant à mettre l’entreprise en conformité avec les dispositions inscrites dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi "Sapin 2". Ce chantier a conduit à l’élaboration d’un code conduite relatif à la probité dans les relations d’affaires. Il s’applique à tous les collaboratrices et collaborateurs et constitue l’un des "fondements du dispositif de prévention de la corruption mis en place par Radio France". Ce document est annexé au règlement intérieur rappelle les grands principes de conformité et de probité en vigueur au sein de l’entreprise. Il traite notamment des actes d’achat et de concession, des risques de fraude, ainsi que des cadeaux et invitations.