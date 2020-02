Radio France : vers la poursuite de l'égalité Femmes - Hommes

Ces actions trouvent leur traduction tant sur les antennes de Radio France, à travers ses programmes et la diversité des voix qu’elle incarne qu'à travers une politique RH portant sur "la lutte contre toute forme de discrimination, notamment liée au sexe". L’équipe en charge de ces sujets , pilotée par Sophie Coudreuse, s’est renforcée récemment avec l’arrivée de Jocelyne Jean en tant que chargée de mission pour la cellule interne. À partir de 2020, des sessions de formations sur les discriminations, les agissements sexistes et le harcèlement sexuel sous forme de conférences théâtralisées seront proposées aux salariés de Radio France en régions et à Paris.



Radio France indique être "particulièrement attentive au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" et qu'elle s'est engagée "dans une démarche d’amélioration continue dans ce domaine".