Radio France : vente aux enchères d'instruments de musique

Les professionnels, les amateurs et tous les passionnés de musique et de son y trouveront des trésors, notamment un piano Pleyel de 1962, une harpe Venus, deux contrebasses dont une portant la marque de Paul Mangenot, sans compter de nombreuses percussions venues d’Europe (timbales, glockenspiel et célesta de Mustel, toms, cymbales) ou de destinations plus exotiques (djembés, gongs de Bornéo, percussions japonaises...). Une exposition publique à la Maison de la radio se déroulera le vendredi 18 janvier 2019 de 11h à 18h ainsi que le samedi 19 janvier 2010 de 10h à 12h, à la Maison de la radio. La vente aura lieu le samedi à partir de 14h au Studio 105. Seront uniquement mis en vente, le matériel des studios moyens et les pianos des studios.Toutes les infos : ICI