Radio France : un projet pédagogique qui a de la voix

2023 marque l'année du centenaire de la disparition de Gustave Eiffel. La Maîtrise de Radio France et le Chœur d'Adolescents de l’Éducation Nationale créent mardi 7 novembre au Studio 104 de Radio France l'œuvre de Lise Borel, "Mon cher Gustave" : un projet pédagogique ambitieux qui réunit des élèves de l'ensemble du territoire. Commande de l’Académie Musicale Villecroze, l’œuvre préparée par les enseignants et accompagnée par l’équipe pédagogique de la Maîtrise a pour vocation d’essaimer partout en France : elle donnera lieu à des enregistrements sonores et vidéos diffusés sur le portail de Radio France Vox, ma chorale et la plateforme numérique de la Fédération Nationale des Chorales Scolaires.