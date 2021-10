Radio France : un Pass Jeune avec Le Monde

De la musique en live, de la lecture et de l’actu en illimité... Pour tout achat d’un Pass Jeune, au cours du mois d’octobre, le jeune public bénéficie de 6 mois d’abonnement numérique au Monde donnant droit à tous les articles sur le site et l’application, au journal papier en version numérique dès 13 heures et aux archives depuis 1944.

Et, pour applaudir les concerts de Radio France dans son grand auditorium, le Pass Jeune permet de venir quatre fois, au cours de la saison, seul ou accompagné (les personnes doivent toutes avoir moins de 28 ans). Ils peuvent choisir parmi plus de 200 concerts (symphoniques, jazz, musiques de film, concerts-fictions, récitals, musique de chambre...).

Alexandre Kantorow a accepté d'être le nouveau parrain de cette saison 2021/2022 au cours de laquelle il entretiendra un lien privilégié avec les moins de 28 ans.