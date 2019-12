Radio France toujours en grève

Pour les syndicats à Radio France : "Ces suppressions de postes auraient pour conséquences, dès 2020 comme l’augmentation de la charge de travail pour ceux qui resteront. Il faudrait faire plus avec moins. Contrairement à ce qu’affirme la direction, cela engendrerait nécessairement une augmentation des risques psycho-sociaux et de la souffrance au travail".

En vendredi dernier, plusieurs salariés du groupe ont manifesté devant le ministère de la Culture et une Assemblée générale a voté la reconduction de la grève jusqu'à ce lundi soir. De ce fait, les programmes des chaînes de Radio France risquent une nouvelle fois d'être perturbés tout au long de la journée. Engagé par la direction de Radio France, le plan d’économies porte sur 60 millions d’euros.