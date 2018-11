Radio France soutient la Semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées

Depuis plusieurs années, Radio France mène "une politique volontariste en faveur de l’insertion professionnelle et de l’emploi des personnes en situation de handicap, avec un double objectif : l’égalité de traitement et l’équité entre les salariés.. Des actions de formation et de sensibilisation sont ainsi menées par la Délégation à l’égalité des chances et par la Mission Handicap pour faire évoluer les mentalités mais aussi lutter contre les discriminations et les préjugés au sein de l’entreprise".

Radio France revendique également que "les antennes soient le reflet fidèle de notre société en encourageant les chaines du groupe à faire la promotion de la diversité à travers leurs programmes".