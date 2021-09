Radio France salue l’appel à projets pour la création sonore

Cet appel à projets vient participer à la structuration d’un écosystème en pleine croissance : un quart des internautes déclare aujourd’hui écouter des podcasts, et jusqu’à un tiers des 15-34 ans. Cette tendance se confirme à travers le plébiscite de l’offre de podcasts natifs de Radio France qui comptabilise plus de 103 millions d’écoutes cumulées depuis 2018.Grâce à son modèle de production intégrée et à l’expertise éditoriale et technique de ses équipes, Radio France propose aujourd’hui une offre riche et innovante de fictions et de documentaires sur ses antennes et en podcasts natifs : sur l’année 2021, Radio France produira ainsi plus de 500 podcasts originaux qui viennent alimenter les 1.5 million de contenus audio mis à disposition sur son application...