Radio France s'engage en faveur du handicap

Cette charte, signée par Radio France, le CSA, le secrétariat d’État chargé des Personnes handicapées, le Ministère de la Culture, le Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées et les principaux médias audiovisuels a pour objectif d’inciter les entreprises audiovisuelles à assurer une meilleure représentation du handicap. La signature a eu lieu au Musée de l’Homme à Paris à l’issue du 3e comité interministériel du handicap présidé par le Premier ministre, à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées. Par cette charte Radio France et les acteurs de l’audiovisuel s’engagent à rendre plus visible la question du handicap, à ne pas assigner les personnes handicapées à leur handicap ou encore à changer le regard sur le handicap.