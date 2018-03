Radio France s'engage en faveur de l’insertion

L’accord est conclu pour une durée de trois années à compter du 1er janvier 2018 et a reçu l’agrément de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi. Sa mise en œuvre sera pilotée par la Délégation à l’égalité des chances et par la Mission Handicap, en lien étroit avec les Référentes et Référents Handicap et Diversité de Radio France et les Correspondantes et Correspondants Handicap et Diversité de Radio France.