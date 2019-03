Radio France s'engage contre le harcèlement et les agissements sexistes

La Charte PFDM constitue un outil mis à la disposition des entreprises de médias pour promouvoir la parité et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, encourager les femmes de médias dans leurs carrières, et participer à la lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. "C’est avec détermination que je signe cette charte au nom des sept chaînes du groupe Radio France. La place des médias dans la société nous donne une responsabilité particulière. Nous avons engagé des actions concrètes et sensibilisé les équipes à être vigilants à ce qui se passe à l’antenne et hors antenne. Mettre durablement un terme à ces comportements demande de la volonté et de l’écoute au quotidien et à tous les étages. C’est un projet d’entreprise à part entière, et il est juste" a expliqué Sibyle Veil, Présidente-directrice générale de Radio France