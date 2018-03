Radio France s’engage au Bénin

Le projet BIM est né sous l’impulsion d’Hervé Riesen - directeur adjoint des antennes et des contenus de Radio France, Président du groupe Eurosonic de l'UER et de Jérôme Ettinger - directeur artistique, compositeur et producteur nantais, directeur de Togezer Production. Composé de 7 musiciens-vocalistes, le collectif se réapproprie les traditions ancestrales du Dahomey à travers des tonalités trip-hop, pop-rock et électroniques. Une façon de raconter le continent africain et de mettre en lumière la culture vaudou qui prône une attitude positive tournée vers la terre et les hommes, et protège le pays des dérives fondamentalistes. Bénéficiant d’une forte implication de la Direction des Affaires Institutionnelles et Internationales de Radio France, sous la responsabilité d’Olivier Zegna Rata, le projet s’accompagne de missions d’éducation et de formations artistiques au Bénin.