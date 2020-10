Radio France remettra un prix lors du Paris Podcast Festival

Ce prix hors catégorie récompensera le podcast d’un créateur indépendant. "Il est une nouvelle illustration du fort engagement de Radio France pour la création et l’émergence de nouveaux talents dans l’univers du son en général et du podcast en particulier" rappelle l'entreprise publique. La remise de ce prix aura lieu le 18 octobre lors de la cérémonie de clôture du Paris Podcast Festival.

Outre une dotation de 3 000 euros et le coup de projecteur dont il bénéficiera grâce à ce prix, le lauréat participera à une journée d’immersion à Radio France pour des moments d’échanges avec les équipes dont les savoir-faire en matière de nouvelles écritures et de production font référence dans le milieu du podcast.