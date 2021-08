Radio France présente les nouveautés de sa saison

"La proximité, c’est aussi assurer une égalité d’accès aux programmes de Radio France, gratuitement et sur tout le territoire. Le calendrier de déploiement du DAB+ va dans ce sens, en permettant aux radios nationales et locales de Radio France une meilleure qualité de diffusion hertzienne et une plus grande accessibilité partout en France" a rappelé ce matin l'entreprise publique. Alors que les habitants de Toulouse, Bordeaux et Paris Île-de-France accèdent déjà aux antennes de France Bleu via le DAB+, le déploiement sur l’ensemble du territoire sera progressif.

Première grande étape fixée au 12 octobre. D'abord, pour les radios nationales de Radio France avec l’axe Paris-Lyon-Marseille, intégrant l’ensemble des agglomérations situées sur cet axe, ce qui permettra à près d’un quart de la population de bénéficier de cette nouvelle technologie de diffusion. Ensuite, pour les radios locales de France Bleu avec les zones de Marseille, Avignon, Dijon et Toulon.