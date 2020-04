Radio France : présentation du bilan du COM 2015-2019

Grâce aux développements poursuivis par Radio France depuis 2015 pour renforcer la diversité de son offre globale et la complémentarité de ses antennes, Radio France affiche des résultats historiques d’année en année (l'audience cumulée est passée de 25.3% à 27.3% de 2015 à 2019 et la part d'audience de 23.2% à 27.3% dans le même temps). Avec un record de plus de 14.8 millions d’auditeurs chaque jour en 2019. Ce succès des antennes se confirme auprès de tous les publics : aussi bien les 50 ans et plus (+ 655 000 auditeurs depuis 2015, + 8%) que les moins de 35 ans (+ 567 000 auditeurs, +3 2%), les CSP que les CSP+ (+ 4% d’audience sur les deux cibles), les auditeurs en région parisienne (+ 318 000 auditeurs, soit + 13%) que ceux en régions (+ 1 013 000 auditeurs, soit + 9%).