Radio France prépare son "Hypernuit" sur 5 radios

Rédigé par Brulhatour le Jeudi 14 Janvier 2021 à 06:30 | modifié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 06:30

Alors que Radio France annonçait il y a quelques jours rebaptiser sa maison “Maison de la radio et de la Musique” son engagement pour le secteur musical et plus largement culturel, elle créé aujourd’hui l’événement en mobilisant ses antennes pour "HyperNuit", une soirée en soutien du secteur musical et de ses acteurs, dédiée à la création, au partage et à la rencontre.