Radio France prépare son Hyper Festival

Pour Didier Varrod, directeur musical des antennes de Radio France : "Hyper Weekend Festival sera un festival populaire et innovant, au cœur de notre Maison. jours et 3 nuits pour ancrer, par l’émotion et la création, notre volonté farouche de soutenir et donner un terrain de liberté aux artistes qui font la fierté de la scène française. 3 jours et 3 nuits où la musique et la culture seront à la fête dans le plus beau des écrins".