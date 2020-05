Radio France prépare sa prochaine saison culturelle

En 2020-2021, Radio France proposera plus de 200 concerts et offrira la possibilité d’entendre l’Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, le Chœur et la Maîtrise de Radio France dans des répertoires qui, de Beethoven à Stravinsky, de Bach à Dusapin, Mahler mais aussi Zappa, Reich ou Piazzolla, embrassent quatre siècles de musique. L’occasion d’entendre, dans ce vaste salon de musique qu’est l’Auditorium (1461 places), mais également au Studio 104 (856 places) ainsi qu’en région et dans le cadre de tournées internationales, les interprètes, solistes et chefs dont nos quatre directeurs musicaux, maîtres confirmés ou talents émergents, qui comptent parmi les plus brillants de la scène musicale internationale.