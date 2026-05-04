Radio France poursuit le Grand Tour de l’Orchestre National de France

Au-delà des concerts, le Grand Tour de l’Orchestre National de France s’accompagne également d’actions culturelles et pédagogiques menées dans les villes accueillant l’orchestre. Des répétitions ouvertes aux scolaires sont organisées lors des déplacements, ainsi que des conférences, des master-class avec les conservatoires et des ateliers pédagogiques destinés aux très jeunes publics. Radio France souligne que ces rendez-vous constituent régulièrement des temps forts de la saison culturelle locale et favorisent la rencontre avec un public intergénérationnel.

La tournée de printemps du Grand Tour 2026 débute ce 4 mai au Quartz à Brest avec un programme Beethoven/Brahms interprété par Frank Peter Zimmermann et dirigé par Cristian Măcelaru. Le lendemain, l’orchestre se produira aux Scènes du Golfe à Vannes avant un dernier concert ce 6 mai au Théâtre de Caen. Cette nouvelle série de dates prolonge la volonté de l’Orchestre National de France de maintenir une présence régulière hors des grandes métropoles, dans le cadre d’un dispositif qui continue de structurer sa politique de diffusion territoriale.

