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Lundi 4 Mai 2026 - 15:55

Radio France poursuit le Grand Tour de l’Orchestre National de France


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Radio France poursuit le Grand Tour de l’Orchestre National de France avec trois concerts programmés du 4 au 6 mai à Brest, Vannes et Caen. Cette tournée, intégrée à une série de 13 concerts organisés cette saison, réunira Cristian Măcelaru et le violoniste Frank Peter Zimmermann autour d’un programme consacré à Beethoven et Brahms.



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L’Orchestre National de France poursuit son Grand Tour avec une série de trois concerts programmés du 4 au 6 mai à Brest, Vannes et Caen. Cette tournée s’inscrit dans le dispositif mis en place tout au long de l’année par l’orchestre afin de diffuser le répertoire symphonique sur l’ensemble du territoire. Au total, 13 concerts composent le Grand Tour durant la saison 2025/2026. Ces déplacements concernent principalement des villes moyennes de moins de 200 000 habitants et visent à toucher des publics parfois éloignés de la musique symphonique. Chaque saison, de nouvelles salles rejoignent également le parcours du Grand Tour afin d’élargir progressivement les audiences rencontrées par l’Orchestre National de France. La tournée marque notamment une première étape en Bretagne avec deux concerts organisés à Brest et à Vannes, avant une représentation à Caen.

Le programme réunira deux œuvres du répertoire germanique : le Concerto pour violon de Beethoven et la Symphonie n°1 de Brahms. Les concerts seront dirigés par Cristian Măcelaru, directeur musical de l’Orchestre National de France, avec la participation du violoniste Frank Peter Zimmermann, artiste en résidence à Radio France.

Des actions pédagogiques organisées autour des concerts

Au-delà des concerts, le Grand Tour de l’Orchestre National de France s’accompagne également d’actions culturelles et pédagogiques menées dans les villes accueillant l’orchestre. Des répétitions ouvertes aux scolaires sont organisées lors des déplacements, ainsi que des conférences, des master-class avec les conservatoires et des ateliers pédagogiques destinés aux très jeunes publics. Radio France souligne que ces rendez-vous constituent régulièrement des temps forts de la saison culturelle locale et favorisent la rencontre avec un public intergénérationnel.
La tournée de printemps du Grand Tour 2026 débute ce 4 mai au Quartz à Brest avec un programme Beethoven/Brahms interprété par Frank Peter Zimmermann et dirigé par Cristian Măcelaru. Le lendemain, l’orchestre se produira aux Scènes du Golfe à Vannes avant un dernier concert ce 6 mai au Théâtre de Caen. Cette nouvelle série de dates prolonge la volonté de l’Orchestre National de France de maintenir une présence régulière hors des grandes métropoles, dans le cadre d’un dispositif qui continue de structurer sa politique de diffusion territoriale.


Tags : Brest, Caen, concert, Orchestre national de France, Radio France, Vannes



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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