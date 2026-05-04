Radio France poursuit le Grand Tour de l’Orchestre National de France

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L’Orchestre National de France poursuit son Grand Tour avec une série de trois concerts programmés du 4 au 6 mai à Brest, Vannes et Caen. Cette tournée s’inscrit dans le dispositif mis en place tout au long de l’année par l’orchestre afin de diffuser le répertoire symphonique sur l’ensemble du territoire. Au total, 13 concerts composent le Grand Tour durant la saison 2025/2026. Ces déplacements concernent principalement des villes moyennes de moins de 200 000 habitants et visent à toucher des publics parfois éloignés de la musique symphonique. Chaque saison, de nouvelles salles rejoignent également le parcours du Grand Tour afin d’élargir progressivement les audiences rencontrées par l’Orchestre National de France. La tournée marque notamment une première étape en Bretagne avec deux concerts organisés à Brest et à Vannes, avant une représentation à Caen.
Le programme réunira deux œuvres du répertoire germanique : le Concerto pour violon de Beethoven et la Symphonie n°1 de Brahms. Les concerts seront dirigés par Cristian Măcelaru, directeur musical de l’Orchestre National de France, avec la participation du violoniste Frank Peter Zimmermann, artiste en résidence à Radio France.