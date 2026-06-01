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Lundi 1 Juin 2026 - 13:25

Alouette accueille Jérémy Frerot pour deux rendez-vous en direct


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À l’occasion de la réédition de son album "Gamins des Sables (C’est pas lui, c’est nous)", Jérémy Frerot sera l’invité d’Alouette le mardi 2 juin pour deux rendez-vous diffusés depuis les studios de la station. L’artiste participera à une émission spéciale entre 17h et 18h avant de se produire lors d’un "Live Alouette Showcase" devant une cinquantaine d’auditeurs invités par la radio.



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Alouette recevra Jérémy Frerot ce mardi 2 juin à l’occasion de la réédition de son album "Gamins des Sables (C’est pas lui, c’est nous)". La station a prévu deux rendez-vous autour de l’artiste. Le premier prendra la forme d’une émission spéciale diffusée en direct dans "L’Access Alouette" de 17h à 18h. Au cours de cette heure d’antenne, Jérémy Frerot répondra aux questions de Luka ainsi qu’à celles des auditeurs. À partir de 18h, l’artiste participera au "Live Alouette Showcase" organisé dans les studios de la radio. Ce moment musical se déroulera devant une cinquantaine d’auditeurs ayant remporté leurs invitations sur alouette.fr et sur les réseaux sociaux de la station. Alouette précise par ailleurs que les meilleurs moments de cette rencontre avec Jérémy Frerot seront ensuite diffusés sur les comptes officiels de la radio ainsi qu’en replay sur son site internet.


Tags : Alouette, concert, musique



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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