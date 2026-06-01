Alouette accueille Jérémy Frerot pour deux rendez-vous en direct

Alouette recevra Jérémy Frerot ce mardi 2 juin à l’occasion de la réédition de son album "Gamins des Sables (C’est pas lui, c’est nous)". La station a prévu deux rendez-vous autour de l’artiste. Le premier prendra la forme d’une émission spéciale diffusée en direct dans "L’Access Alouette" de 17h à 18h. Au cours de cette heure d’antenne, Jérémy Frerot répondra aux questions de Luka ainsi qu’à celles des auditeurs. À partir de 18h, l’artiste participera au "Live Alouette Showcase" organisé dans les studios de la radio. Ce moment musical se déroulera devant une cinquantaine d’auditeurs ayant remporté leurs invitations sur alouette.fr et sur les réseaux sociaux de la station. Alouette précise par ailleurs que les meilleurs moments de cette rencontre avec Jérémy Frerot seront ensuite diffusés sur les comptes officiels de la radio ainsi qu’en replay sur son site internet.

