Radio France partie prenante de la Semaine de la presse

Radio France se mobilise avec le CLEMI (Centre pour l'éducation aux médias et à l'information) pour cette 29ème édition de la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole du 19 au 24 mars en ouvrant les portes de la Maison de la Radio à plus de 2500 élèves et 500 enseignants.