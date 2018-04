Radio France partenaire de l'association Capital Filles

382 filleules scolarisées dans 27 lycées d’Ile-de-France, situés dans les quartiers prioritaires et en zones rurales, se retrouveront au studio 104 de la Maison de la radio en compagnie de leurs marraines, des proviseurs et professeurs des lycées associés ainsi que des responsables des entreprises et institutions partenaires. Au programme, trois face-à-face au cours desquels les filleules pourront prendre le micro pour poser, en direct, toutes les questions concernant leur choix d’orientation ainsi que leur avenir citoyen et professionnel. Créé par Orange en 2012 avec le soutien des Ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, et des Droits des Femmes, Capital Filles accompagne cette année scolaire plus de 9500 jeunes filles.