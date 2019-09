Radio France ouvre ses portes aux auditeurs

Labellisée "Patrimoine du XXe siècle" en 2016 et inscrite au titre des Monuments historiques en 2018, la Maison de Radio France ouvrira ses portes à tous les publics afin d’offrir une expérience inédite et conviviale pendant ces deux jours. Ce vendredi, et pour la 3e année, Radio France accueillera des classes issues de toute l'Ile-de-France pour leur faire découvrir la richesse architecturale de la Maison de Radio France. Ce samedi 21 et ce dimanche 22 septembre (de 9h30 à 18h30 avec des départs toutes les 20 min) la Maison de la radio ouvrira ses portes au public et proposera des visites guidées pour explorer les coulisses du bâtiment en présence des équipes des antennes : l'Auditorium, le mythique studio 104, le bureau de la Présidente, Sibyle Veil...